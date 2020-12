Mercator Medical oddala się od szczytu. Akcje tańsze o połowę

kazio 37 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Epidemia nie wygasa. Podaja nam zaklamane dane, aby rzad mial sie z pyszna. Zobaczymy co bedzie po swietach, imprezkach w kk oraz po imprezie sylwestrowej. badzie dalszy ciag epidemii. Jesli to koniec to po co szczepionki zrobione na kolanie i niezbadane??? Chyba tylko po to, aby juz nie trzeba bylo wyplacac emerytur starym ludziom. Beda mieli na premie ci z sekty..,.,