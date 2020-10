Prezes Mercator Medical nie planuje sprzedaży większościowego pakietu akcji

"Jeśli chodzi o sprzedaż pakietu większościowego, to w ogóle nie biorę tego pod uwagę kompletnie. Moim założeniem w tej chwili jest, by ten pakiet był jak najdłużej w naszych rękach i w rękach rodziny. Jeśli chodzi o sprzedaż akcji małych pakietów, to jeszcze tego nigdy nie zrobiłem, nie sprzedałem ani jednej akcji od 24 lat, od kiedy mam tę firmę. Zawsze byłem większościowym właścicielem, ale nie 100-procentowym" - powiedział Żyznowski podczas wideokonferencji.