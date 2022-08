Będzie przełom? Są dobre informacje z rynku gazu

Ooo 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 0 Odpowiedz

Absurdem jest to że cena gazu jest uzależniona od tak wielkich wachan na giełdzie to czysta spekulacja nic więcej oparta o infermocje płynące ze świata jak dla mnie system na którym jest wszystko oparte jest karygodne zły pozwalający zarabiać tylko nielicznym jeden piernie a reszta traci fortuny albo ceny skaczą jak by to była jakaś wyrocznia to wszystko jest absurdalne możemy stworzyć lepszy świat bez dążenia do bogacenia się nielicznych kosztem większości niby ludzkość taka inteligentna a taka prymitywna dla chęci posiadania coraz większej ilości dóbr pozwala by większąsc nie miała nic a koniec końców i tak każdy skończy w piachu żenada można osiągać większe cele iż tylko zarabianie na lepszy telewizor samochód dom nowe ubrania przy okazji niszcząc planetę która jest cenniejsza od nas wszystkich razem wziętych