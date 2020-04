Ceny ropy na giełdach lekko odbiły. Ale benzyna już poniżej 4 zł

We wtorek cena amerykańskiej ropy naftowej WTI przez chwilę poruszała się nawet poniżej 7 dolarów za baryłkę, co było najniższym poziom notowań tego surowca od połowy lat 80. XX wieku.

Swoje zrobiło także podejście producentów ropy naftowej. - O ile państwa OPEC+ wypracowały nowe porozumienie, to skala zawartych w nim cięć wydobycia nie dorównuje skali spadku popytu. Ponadto, pozostali producenci ropy naftowej przedstawili niewiele konkretnych informacji na temat planowanych działań, co na rynku wywołało spekulacje, że producenci w zasadzie nie mają szczegółowego planu działania, a zamiast tego jedynie reagują na to, co się dzieje na rynku - ocenia Dorota Sierakowska, analityk surowcowy z DM BOŚ.