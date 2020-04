Ceny ropy naftowej zanurkowały. Baryłka poniżej 15 dolarów

Mamy do czynienia z poważnym załamaniem, bo względem piątkowych notowań kurs spadł o około 18 proc.

Co ciekawe, ropa notowana na giełdzie w Londynie aż tak mocno nie poleciała w dół. W przypadku tzw. Brenta spadki są rzędu zaledwie 3 proc. Widać, że problem dotyczy przede wszystkim USA.

Bloomberg wskazuje, że silne spadki cen ropy wynikają z rosnącego zaniepokojenia związanego z tym, że zaczyna brakować miejsc do przechowywania systematycznie rosnących zapasów ropy. Niedawno ogłoszone cięcia produkcji okazują się niewystarczające. Popyt na surowiec spada znacznie szybciej.

Co więcej, w Teksasie są kupcy, którzy oferują zaledwie 2 dolary za baryłkę ropy z niektórych źródeł. Zagraniczne media zastanawiają się, czy jak tak dalej pójdzie, amerykańscy producenci będą musieli płacić klientom za to by tylko pozbyć się zapasów surowca.