Ceny węgla opałowego w górę. PGG ujednolica stawki, a to oznacza wzrost cen

Polska Grupa Górnicza od wtorku 16 sierpnia ujednolica ceny sprzedaży poszczególnych sortymentów węgla opałowego we wszystkich kopalniach. Od teraz średnia cena węgla opałowego wyniesie ok. 1,2 tys. zł za tonę. To wzrost w porównaniu z dotychczasową średnią ceną, która wynosiła ok. 1 tys. zł za tonę - przekazała spółka w komunikacie prasowym.