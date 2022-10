Chiny wstrzymają sprzedaż LNG. Zimą gazowce nie popłyną do Europy

Szwejk 22 min. temu zgłoś do moderacji 16 2 Odpowiedz

W przyszłym tygodniu objazdowy bajkopisarz polski, jak tylko znajdzie dwa pasujące buty, na kolejnych spotkaniach z fanami opowie jakim jesteśmy mocarstwem. Że pokonamy Chiny, Rosję, i wszystkich unijnych wrogów, Niemców, Brukselę, a gazu to mamy tyle, że w słoiki do piwnicy można sobie nabierać. Będziemy zarabiać więcej niż Niemcy i Amerykanie razem biorąc. Już za kilka dni będą przekazywać klucze do tych trzech milionów mieszkań dla Polaków, a każdy patriotyczny Polak, czyli prawie całość obywateli, jako bonus otrzyma prawie darmo nasz elektryczny samochód. I będą mu wierzyć, bic brawa, całować, krzyczeć jego wielkie imie, i aby był.pochwalony, i jego wielkie czyny.