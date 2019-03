CI Games miało 22,69 mln zł straty netto, 22,38 mln zł straty EBIT w 2018 r.

"W 2018 r. nie miała miejsca żadna premiera, w związku z tym zrealizowane przychody ze sprzedaży w wysokości 22 mln zł zostały osiągnięte dzięki sprzedaży produkcji z serii 'Sniper' i 'Lords of the Fallen'. W 2018 r. podjęliśmy decyzję o korekcie wartości prac rozwojowych o 12,2 mln zł dotyczących 'Sniper Ghost Warrior 3' oraz wersji mobilnej 'Lords of the Fallen' (2,8 mln zł). Odpisy te prezentują operację księgową, która powiększyła stratę netto o 15 mln zł, natomiast nie miała ona wpływu na przepływy finansowe. Grupa odnotowała dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 8,8 mln zł i zainwestowała w prace rozwojowe ponad 24 mln zł" - napisał prezes Marek Tymiński w liście do akcjonariuszy.