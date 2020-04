To jeden z elementów kompleksowego pakietu pomocowego dla osób zatrudnionych przez Ciech, który będzie wdrażany w kolejnych tygodniach.

Grupa wprowadziła także m.in. obowiązkowy pomiar temperatury ciała na wejściu do wszystkich zakładów i biur Ciech w Polsce, a także specjalne procedury dla podwykonawców, gości oraz pracowników branży logistycznej organizujących transport z i do zakładów grupy.

W zakładach i biurach od miesiąca dostępne są też płyny do dezynfekcji, a miejsca wspólne są regularnie odkażane. Pracodawca umożliwił ponadto, wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, wykonywanie obowiązków zawodowych zdalnie.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie. Jego skonsolidowane przychody wyniosły 3,55 mld zł w 2019 r.