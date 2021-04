Ciech uruchamia wielką fabrykę w Niemczech. Będzie produkować tabletki solne

Należąca do miliardera Sebastiana Kulczyka chemiczna grupa Ciech finalizuje swoją największą inwestycję. Rekordowe 140 mln euro, czyli przy obecnym kursie około 640 mln zł, kosztowała budowa warzelni soli w niemieckim Stassfurcie.

Koncern zaczyna rozruch megafabryki. Najbliższe tygodnie będą czasem ostatnich prac wykończeniowych i szkolenia pracowników. Uruchamianie kolejnych części zakładu potrwa do połowy roku - informuje "Puls Biznesu".

Po osiągnięciu pełnych mocy produkcyjnych Ciech w niemieckiej fabryce będzie wytwarzał 450 tys. ton soli warzonej rocznie. Ponad połowa będzie miała formę tabletek solnych wykorzystywanych m.in do uzdatniania i zmiękczania wody.

Solne tabletki, sól do elektrolizy czy granulat solny z nowej fabryki trafią do największych krajów Europy. Oprócz Niemiec ma to być też m.in.: Austria, Włochy, Francja, kraje Beneluksu czy Skandynawii.