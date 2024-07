Comarch planuje wycofać się z giełdy. Jest oficjalne wezwanie

Comarch zniknie z giełdy. Oto powody

Wzywający do sprzedaży akcji posiadają obecnie łącznie 65,19 proc. ogólnej liczby głosów w Comarchu . Podmiotem nabywającym akcje będzie Aspa sp. z o.o., kontrolowana przez fundusz CVC Capital Partners Fund IX. Anna Pruska, prezes zarządu Comarchu, wyjaśniła, że decyzja o współpracy z CVC Capital Partners została podjęta po przeprowadzeniu szeregu niezbędnych działań optymalizacyjnych w firmie.

Elżbieta Filipiak, przewodnicząca rady nadzorczej Comarchu, w rozmowie z Business Insiderem podkreśliła, że po 25 latach obecności na giełdzie firma jest gotowa na nowy etap rozwoju. Zaznaczyła również, że decyzja o wycofaniu z rynku publicznego jest poniekąd spełnieniem ambicji jej zmarłego męża, Janusza Filipiaka, który zawsze dążył do zwiększenia międzynarodowej rozpoznawalności marki.

Historia i rozwój Comarchu

Comarch został założony w 1993 roku przez Janusza Filipiaka, który zmarł w grudniu 2023 roku w wieku 71 lat. Przez ponad cztery dekady Filipiak był zaangażowany w rozwój nowoczesnych technologii, przyczyniając się do wzrostu Comarchu jako jednego z liderów polskiego rynku IT. Firma zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 1999 roku, co stanowiło ważny krok w jej rozwoju i ekspansji.