Polska giełda utonęła w czerwieni. To może być "efekt Trump-trade"

Indeks giełdowy WIG20 we wtorek na zamknięciu sesji zanotowały znaczące spadki, odpowiednio o 3,27 proc. i 2,98 proc. Wśród spółek o największym wpływie na indeksy, najgłębsze spadki odnotowały firmy z sektora bankowego i energetycznego. PKN Orlen, PZU, PKO BP i Pekao SA miały największy negatywny wpływ na WIG20, każda z nich przyczyniając się do spadku indeksu o ponad 0,25 punktu procentowego.

W szerszym indeksie WIG, w którym notowane są również mniejsze podmioty, oprócz wymienionych, istotne straty zanotowały również CCC (spadek o 7,66 proc.), Cyfrowy Polsat (6,57 proc.) i KGHM (4,96 proc.). Warto zauważyć, że spółki technologiczne, takie jak CD Projekt, mimo spadku kursu o 2,01 proc., miały relatywnie mniejszy wpływ na indeks. Tak znacząca przecena na szerokim rynku może świadczyć o pogorszeniu nastrojów inwestorów, szczególnie w odniesieniu do spółek o dużej kapitalizacji i z sektorów wrażliwych na zmiany w gospodarce.

Przecenę należy uznać za istotną - gorsze wyniki giełda osiągnęła w roku 2022, kiedy to WIG spadł o 3,27 proc.

Rynki reagują na rosnące szanse Trumpa

Dlaczego giełda się zaczerwieniła? Oceny nie są jednoznaczne, ale według części analityków - wśród nich jest Tymoteusz Turski, Analityk Rynku Akcji XTB, inwestorzy wyceniają potencjalny wpływ zwycięstwa Donalda Trumpa na gospodarkę. Program byłego prezydenta kojarzony jest z ukłonami w stronę korporacji, m.in. poprzez cięcia podatków. Indeksy giełdowe w USA przyjmują taki scenariusz z optymizmem, gdyż zmniejszenie opodatkowania i regulacji najprawdopodobniej pozytywnie wpłynie na wyniki spółek.

Analityk podkreśla, że obecne przeceny mają wiele przyczyn. Jedną z nich może być przesunięcie kapitału z rynku akcji na rynek obligacji w związku ze spadkiem rentowności polskich obligacji.

Dlaczego to ewentualne zwycięstwo Trumpa tak źle wróży giełdzie? Jak zauważa analityk XTB, jego ochronne zapędy dotyczące potencjalnych ceł mogą negatywnie odbić się na europejskim handlu, dla którego USA są kluczowym rynkiem. Warto też pamiętać, że polski rynek ma za sobą udany miesiąc, co otwiera drogę do realizacji zysków przez inwestorów.

Jednocześnie, jak zauważa ekspert XTB, rosną oczekiwania inwestorów dotyczące obniżek stóp procentowych przez Fed. Pewnym zaskoczeniem były dzisiejsze dane o sprzedaży detalicznej, które okazały się lepsze od prognoz. Może to nieco osłabić przekonanie o konieczności szybkich obniżek stóp. Jednak dla Fedu kluczowym czynnikiem pozostaje stłumienie inflacji.

Eksperci nie są zgodni co do opinii, że mamy do czynienia z tzw. "Trump-trade", czyli efektem wywołanym sobotnią próbą zamachu na Donalda Trumpa i jej konsekwencjami. "Czyżby rynek dyskontuje, że o kontakty na "odbudowę" Ukrainy "po wojnie" będzie ciężej dla polskich spółek?" - napisał w komentarzu ekonomista Rafał Mundry.

"Są analitycy twierdzący, że wybranie przez Trumpa sen. JD Vance'a na ewentualnego wiceprezydenta jest powodem przeceny na GPW. Ja się z tym nie zgadzam. Faktycznie Vance jest przeciwnikiem wspierania Ukrainy, co może doprowadzić do zawieszenia broni, ale nie do ataku na Polskę" - opowiedział ekonomista Piotr Kuczyński. Więcej odpowiedzi na to pytanie da środa - inwestorzy mogą kontynuować wyprzedaż lub sytuacja może się unormować.

