Comarch współpracuje z LG U+ przy uruchomieniu pierwszej na świecie sieci 5G

"Uruchomienie rozwiązania jest dla LG U+ pierwszym krokiem w stronę całościowej migracji z rozwijanego wewnętrznie systemu do nowoczesnego ekosystemu telekomunikacyjnego. W trakcie przygotowań do uruchomienia sieci 5G zespół Comarch zapewnił przyszłe wsparcie dla realizacji wszystkich nowych usług, obecność funkcji zautomatyzowanego zarządzania siecią, wsparcie wirtualizacji, a także nowe narzędzia do tworzenia warstw logicznych połączeń. Dostarczony moduł Intelligent Assurance & Analytics zbiera informacje pochodzące z sieci 5G, które zostaną wykorzystane do dalszego wdrażania rozwiązania przez LG U+ w sieciach mobilnych i stałych, a także rozwoju kluczowego elementu 5G, czyli usług i funkcjonalności usprawniających opiekę nad klientem" - czytamy dalej.