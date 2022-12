Czesi walczą o niezależność. Znaleźli sposób, by odciąć się od Putina

- Czechy będą całkowicie niezależne od rosyjskich dostaw ropy - ogłosił czeski premier Peter Fiala na koniec listopada podkreślając wagę decyzji o rozbudowie Transalpejskiego naftociągu TAL. - To znaczący krok w kierunku uwolnienia się od naszej zależności od rosyjskich surowców - napisał na Twitterze.

Jak podkreślił Fiala, zwiększenie przepustowości ropociągu pozwoli na zwiększenie dostaw do 7-8 mln ton rocznie, dzięki czemu najpóźniej do 2025 roku Czechy będą całkowicie niezależne od dostaw rurociągiem Drużba .

Jak wynika ze statystyk tamtejszego Ministerstwa Przemysłu, w ubiegłym roku do Czech sprowadzono 6,8 mln ton ropy naftowej. IKL, odnoga naftociągu Transalpejskiego przesyłała 51,2 proc. importowanej ropy. To głównie dowożona tankowcami do portu w Trieście ropa pochodząca z Azerbejdżanu i Kazachstanu oraz z USA. Druga połowa dostaw pochodziła z Rosji poprzez południowy korytarz rurociągu Drużba.