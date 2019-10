Cztery lata rządów PiS. Spółki Skarbu Państwa prawie 20 mld zł na plusie

Podsumowanie wypada na korzyść partii rządzącej. Od 16 listopada 2015 roku, gdy oficjalnie powołano rząd z Beatą Szydło na czele, wartość 15 największych spółek Skarbu Państwa (notowanych na giełdzie) wzrosła w sumie o nieco ponad 19 mld zł - ze 193 do 212 mld zł.

To nie jest tylko statystyka. Wzrost wartości spółek Skarbu Państwa oznacza zysk. Nie jest on może spieniężony i nie zasila wprost budżetu, ale może być z tego gotówka w przyszłości, gdyby państwo zdecydowało się sprzedać część swoich udziałów. Biorąc pod uwagę, że w różnych spółkach państwo ma od 30 do 72 proc. akcji, można mówić o prawie 1,5 mld zł zysku.