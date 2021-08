Debiut na GPW. Transition Technologies MS rozważa wejście na rynek

Transition Technologies MS (TTMS) rozważa wejście na rynek główny warszawskiej giełdy, poinformował ISBtech prezes Sebastian Sokołowski. Firma myśli także o akwizycjach i monitoruje rynek zagranicznych firm outsourcingu IT.

TTMS działa na globalnym rynku outsourcingu IT w dynamicznych sektorach jak medyczny i farmaceutyczny, przemysł, sektor kosmiczny i zbrojeniowy czy edukacyjny.

"Te branże w czasie pandemii przyspieszyły tempo rozwoju, a my jesteśmy beneficjentem ich wzrostu i nadal chcemy umacniać swoją obecność i dywersyfikować sprzedaż o nowe sektory rynkowe. Obserwujemy zwiększony popyt na nasze usługi, obsługiwane przez nas technologie związane z transformacją cyfrową w obszarze sprzedaży i marketingu online, przetwarzaniem danych w chmurze oraz bezpieczeństwem informacji" - dodał prezes.

Zaznaczył, że TT MS dotychczas rósł organicznie, a dywersyfikacja geograficzna biznesu jest bardzo ważna. Spółka jest obecna w 7 lokalizacjach na 3 kontynentach: Ameryka Północna (USA: San Francisco i Tampa), Europa (Polska, Wlk. Brytania, Austria), Azja (Malezja, Singapur). Transition Technologies MS posiada 2 spółki zależne: Transition Technologies Managed Services Ltd z siedzibą w Londynie oraz TTMS Software SDN Bhd. z siedzibą w malezyjskim Kuala Lumpur.

"Rozwój międzynarodowy to nasz naturalny kierunek. Bardzo ważne z punktu widzenia naszej działalności kierunki to Azja oraz państwa Europy Zachodniej i Północnej, w tym Skandynawia czy kraje DACH w których prowadzimy także działania sprzedażowe. Szybki wzrost naszej malezyjskiej spółki w ciągu zaledwie 4 lat spowodował możliwość rozszerzenia jej działalności na kolejne regiony. Dziś spółka oferuje swoje usługi klientom w rejonie Azji i Australii, współpracuje również z naszym przedstawicielstwem w Singapurze. Myślimy także o akwizycjach, monitorujemy rynek, przyglądamy się ciekawym zagranicznym graczom. To szansa na dalszy wzrost skali działania" - stwierdził prezes.