Dino na giełdzie wygląda lepiej niż przed epidemią. Eksperci chwalą biznes i ostrzegają inwestorów

Jedną z branż, która stosunkowo łagodnie przeszła niedawne załamanie na giełdzie, jest szeroko rozumiana spożywka. Do niej można zaliczyć też markety typu Biedronka czy Lidl. Oczywiście te marki nie są obecne na GPW. Jest za to Dino.

Polska sieć marketów należąca do Tomasza Biernackiego nie odrabia strat na akcjach (jak większość spółek), ale jest już wyceniana wyżej niż przed wybuchem epidemii. W lutym akcje spółki chodziły po 160-170 zł za sztukę. Teraz są wyceniane na około 180 zł, co daje wartość całego biznesu na poziomie 17,5 mld zł.

Z taką wyceną Dino plasuje się na siódmym miejscu największych polskich spółek na GPW. Jest warta tyle co ING Bank Śląski. Wyprzedza już wyraźnie Santandera i Pekao, a także państwowych gigantów takich jak KGHM czy Lotos.

Znacznie więcej zer ma licznik na koncie maklerskim Tomasza Biernackiego, czyli głównego właściciela Dino. Należący do niego pakiet akcji ma już wartość prawie 9 mld zł. Dzięki dynamicznemu rozwojowi sieci marketów biznesmen znalazł się tuż za podium rankingu najbogatszych Polaków 2020 według "Forbesa".

Co z akcjami?

- Inwestorzy giełdowi powinni pamiętać, że spółka jest już wyceniana bardzo wysoko. Zarówno w relacji do generowanych zysków i stopy zwrotu z kapitału, jak i do wartości majątku netto. W przypadku ewentualnego osłabienia tempa wzrostu zysków poniżej obecnych oczekiwań rynku kurs akcji może więc zareagować silnie negatywnie - ostrzega Adam Dobosz, analityk agencji EuroRating.

Można się spierać o to czy akcje Dino są przewartościowane czy nie, ale eksperci w większości sam biznes mocno chwalą.

- Jest bardzo efektywna kosztowo. Ma bardzo dobrze zoptymalizowany model biznesowy, więc marże osiągane przez Dino są wyższe niż u konkurencji. Do tego tempo wzrostu sieci bardzo mocno napędza wyniki i rosną szybciej niż średnia w branży - dodaje.

- Polega on na budowie stosunkowo niewielkich i bardzo zunifikowanych placówek o powierzchni około 400 metrów kwadratowych, posiadających identyczną ofertę produktową. Obniża to koszty zarówno budowy sklepów, jak i późniejszego ich zaopatrzenia i obsługi - tłumaczy ekspert EuroRating.

W trzy lata, a więc od debiutu giełdowego, niemal podwoiła liczbę sklepów (z 628 marketów). W tym samym czasie roczne przychody sieci wzrosły z 3,37 mld zł do 7,64 mld zł. W ubiegłym roku przełożyło się to na 411 mln zł czystego zysku .

- Przy rotacji zapasów wynoszącej około 25 dni łączny cykl gotówki w spółce jest mocno ujemny, co znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na kapitał obrotowy i pozwala spółce na stabilne funkcjonowanie przy nietypowo niskich wskaźnikach płynności - wskazuje analityk.

- Głównym zagrożeniem dla Dino w związku z epidemią koronawirusa jest ogólny spadek zamożności Polaków, co przełoży się na mniejszą konsumpcję i sprzedaż w marketach - wskazuje analityk DM mBanku. Już marcowe dane o sprzedaży detalicznej pokazały, że Polacy mocno ograniczyli wydatki na konsumpcję.

Wcześniej wiele mówiło się o presji na wyniki Dino w związku z planowanym wprowadzenie podatku handlowego. Koronawirus może tu zadziałać na plus.

- W obecnej sytuacji rząd raczej nie będzie wprowadzał dodatkowego podatku obciążającego przedsiębiorców. Nie miałoby to sensu przede wszystkim z PR-owego punktu widzenia i miałoby odwrotny skutek do zamierzonego choćby we wprowadzanej tarczy antykryzysowej - komentuje Bogusz.