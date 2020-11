Dom Development miał 57,56 mln zł zysku netto, 73,89 mln zł zysku EBIT w III kw.

"III kwartał to kolejny okres, w którym pokazaliśmy efektywność działania grupy mimo trwającej epidemii. Pomimo mniejszego wolumenu przekazań - wynikającego z harmonogramu projektów - wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe i wzrost zyskowności, co jest efektem wzrostu wartości przekazanych lokali i zwiększenia marż. W strukturze bieżącej sprzedaży także dominują droższe mieszkania - 28% stanowią te o wartości przekraczającej 650 tys. zł. W odpowiedzi na silny popyt w III kwartale, pomimo trudności administracyjnych, skokowo zwiększyliśmy liczbę nowych projektów, rozpoczynając budowę 1 780 lokali na 17 projektach. W ofercie widoczny jest znaczący wzrost udziału Trójmiasta i Wrocławia. Wysoki, stabilny popyt utrzymuje się we wszystkich segmentach rynku, a ograniczenie podaży na rynku wynika głównie z trudności z pozyskiwaniem pozwoleń na budowę i deficytem atrakcyjnych gruntów. Jednocześnie osiągane ceny transakcyjne kształtują się co najmniej na poziomie sprzed pandemii" - powiedział prezes Jarosław

Szanajca, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.