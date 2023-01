Duda w Czechach. "Polska może zagwarantować bezpieczeństwo energetyczne"

We wtorek prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą udali się do Czech, gdzie wezmą udział w spotkaniu z kończącym kadencję prezydentem tego kraju Miloszem Zemanem oraz jego małżonką Ivaną Zemanovą.

Jedną z kwestii, którą planują poruszyć prezydenci, są sprawy gospodarcze. Przydacz podkreślił, że " Czechy są dla nas drugim najważniejszym partnerem gospodarczym. Dla polskich przedsiębiorców jest to istotny rynek , także w kontekście przyszłych projektów infrastrukturalnych i energetycznych".

- Musimy mieć świadomość, że Rosja do tej pory wykorzystywała nośniki energii jako narzędzie polityczne. Zarówno Polska, jak i Czechy są zainteresowane dalszym pogłębianiem niezależności od rosyjskich nośników energii i polityki dywersyfikacji. Polska ma dostęp do morza, ma infrastrukturę w postaci Baltic Pipe i terminala LNG, chciałaby być i będzie także dostarczycielem bezpieczeństwa energetycznego dla tych państw, które dostępu do morza nie mają. Tutaj ta współpraca polsko-czeska ma duży potencjał dodał Przydacz dla PAP.