Dworczyk: Decyzje ws. rekonstrukcji rządu - w najbliższych godzinach lub dniach

Na pytanie, czy rekonstrukcja obejmie też członków rządu, którzy nie uzyskali mandatu do Parlamentu Europejskiego, odpowiedział: "Takiej wiedzy nie mam".

We wczorajszych wyborach do Parlamentu Europejskiego mandaty uzyskali - według wstępnych nieoficjalnych danych - m.in. wicepremier Beata Szydło, minister do spraw pomocy humanitarnej Beata Kempa, minister edukacji narodowej Anna Zalewska oraz minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński, podał TVN24.