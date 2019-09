Echo rozpoczęło sprzedaż kolejnych 149 mieszkań w łódzkiej Fuzji

"Do oferty wprowadziliśmy mieszkania w drugim budynku, który będzie gotowy pod koniec przyszłego roku. Pierwsi mieszkańcy będą się mogli do nich wprowadzić na początku 2021 roku. Fuzja to coś więcej niż typowe osiedle mieszkaniowe, to miejsce które łączy wszystkich poprzez przyjazną, otwartą przestrzeń, w której będzie można mieszkać, pracować i spędzać wolny czas z bliskimi. Chcemy, żeby to było wygodne miejsce do życia, dlatego łączymy tu różnorodne funkcje: mieszkania, biura, usługi - m.in. sklepy i restauracje. Tworzymy place miejskie, alejki oraz tereny zielone. W mieszkaniach, budynkach oraz w całej Fuzji wprowadzamy szereg udogodnień, na przykład rozwiązania smart living w apartamentach, ładowarki elektryczne, czy usługi car sharingu" - powiedział dyrektor sprzedaży mieszkań w Echo Dawid Wrona, cytowany w komunikacie.