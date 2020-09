giełda 1 godzinę temu

Ember/ CAN: Beneficjenci Funduszu Transformacji nie planują odejść od węgla

Z krajowych planów na rzecz energii i klimatu (NECP) wynika, że 11 z 18 państw członkowskich UE, których energetyka opiera się na węglu, nie planuje odejść od niego do 2030 r., wynika z raportu "Just Transition or Just Talk - 2020", opublikowanego przez Ember i Climate Action Network (CAN) Europe.