Enea: Modernizacja bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec podniosła jego moc do 242 MW

Enea zakończyła wartą ponad 123 mln zł modernizację bloku nr 5 w Elektrowni Połaniec, dzięki której moc bloku została zwiększona do 242 MW, podała spółka. Projekt był częścią programu dostosowania aktywów wytwórczych Grupy Enea do nowych wymagań środowiskowych wynikających z konkluzji BAT (Best Available Techniques).