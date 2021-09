Energetyka jądrowa. KGHM podpisze porozumienie z partnerami. Kiedy pierwszy reaktor?

SUWEREN 14 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

Jak widać ani Chiny ani USA ani inne kraje bajko opowieściami UE o zmianach klimatycznych się nie przejmują bo i nie musza, bo nie są od nich zależni. Bajko opowieść o zmianach klimatycznych to tylko pretekst do wdrażania nowoczesnej technologii i zaspokojenia rynków zbytu. UE jako tako nie ma żadnych złóż jedyne z czego się utrzymuje to obrót finansowy i technologia. Każdego sceptyka proszę o wskazanie choć jednej epoki istnienia planety Ziemia, w której nie następowały zmiany klimatyczne ?. Chętnie ją poznam ... tak jak pierdzenie krów przyczynia się do ocieplenia klimatu, tak pierdzenie dinozaurów wywołało małą epokę lodowcową. Pranie mózgów, manipulacja człowiekiem : zaciemnienie słońca teraz ocieplenie klimatu. Gwiazda Słońce spala się coraz szybciej, wytwarzając większą temperaturę. Skutek końcowy jest wyparowanie oceanów i zanik życia na Ziemi a Słońce zamieni się w czerwonego karła. Jaką kare powinni otrzymać Ci, którzy wmawiali ludziom, że zaćmienie Słońca to kara boga ? aby móc na nich wymusić posłuszeństwo.. Dlaczego wszystkie Zielonoideologiczne organizacje są sponsorowane i dlaczego najczęściej wykorzystują ludzi młodych. Bo młodym człowiekiem łatwo się manipuluje..