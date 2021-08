Elektrownia atomowa w Polsce. Jest decyzja

ZE PAK zakłada inwestycję w cztery do sześciu reaktorów typu SMR o mocy 300 MW każdy.

- Potrzebujemy taniej i czystej energii, aby móc rozwijać się jako państwo i społeczeństwo. Atom jest czystym i ekologicznym źródłem energii i projekt ten połączył nas z Michałem. Wspólny cel, czyli czysta i konkurencyjna Polska, jest wart podjęcia wyzwania i jestem przekonany, że razem możemy go zrealizować - powiedział Zygmunt Solorz.

- Globalnie ocieplenie jest niestety faktem. Głęboka dekarbonizacja jest koniecznością i wynika nie tylko z troski o planetę, ale również z realnych potrzeb gospodarki i efektywności kosztowej. Oczywistą odpowiedzią na ten kryzys są technologie atomowe - nowoczesne, ale jednak oparte o sprawdzone w przeszłości rozwiązania. Jeżeli chcemy rozwijać się dalej w szybkim tempie i stawać się coraz zamożniejszym społeczeństwem, ściągać do nas kolejne zagraniczne inwestycje, musimy mieć dostęp do atrakcyjnej cenowo energii - dodał Michał Sołowow.

Wspólny projekt Zygmunta Solorza i Michała Sołowowa to najpoważniejsze - jak dotychczas - przedsięwzięcie związane z energią jądrową i SMR – małymi reaktorami modułowymi. Dzięki utworzeniu wspólnego przedsiębiorstwa na bazie części aktywów ZE PAK, ma ono dużą szansę realizacji – ze względu na umiejscowienie i już istniejącą infrastrukturę przesyłową prądu - czytamy.

ZE PAK w ubiegłym roku ogłosił wyjście z produkcji energii elektrycznej z węgla do 2030. Termin ten wpisuje w się w finalną datę wytwarzania energii z węgla wyznaczoną w Porozumieniu Paryskim z 2015 r., a działanie to ma przyczynić się do osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Wielkopolskę.