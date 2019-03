ES-System miał 0,82 mln zł straty netto, 0,92 mln zł EBITDA w IV kw. 2018

"W ostatnim roku ES-System umocniła pozycję na rynku w kraju i zanotowała jednoprocentowy wzrost skonsolidowanej sprzedaży grupy. Eksport pozostał pod wpływem słabszej koniunktury, co wpłynęło negatywnie na sprzedaż za granicą i obniżyło zysk spółki. Spółka weszła w br. z dobrym portfelem zleceń, w związku z tym zakładamy, że I kw. przyniesie kilkuprocentowy wzrost sprzedaży krajowej" - skomentował prezes Rafał Gawrylak, cytowany w komunikacie.

W IV kw. 2018 r. sprzedaż krajowa wyniosła 39,5 mln zł, co oznacza spadek o 8,6% r/r. Jest to pochodna opóźnień w odbiorze już zamówionych towarów. Narastająco w 2018 r. na rynku krajowym zrealizowano sprzedaż na poziomie 155,8 mln zł, co oznacza wzrost o 5,2% r/r.