Famur miał 50,47 mln zł zysku netto z działalności kont. w III kw. 2019 r.

"Począwszy od 2017 r. w związku z przejęciem kontroli nad Primetech S.A. (dawniej: Kopex S.A.), Grupa Famur obejmuje konsolidacją wyniki grupy kapitałowej tej spółki. W związku z restrukturyzacją w Grupie Primetech (dawniej: Kopex), której jednym z podstawowych celów było dostosowanie jej struktury podmiotowej do realiów rynkowych oraz sprzedaż zbędnych aktywów, które nie są związane ze strategicznymi obszarami działalności, lub które nie przynoszą spodziewanego zwrotu z inwestycji, w sprawozdaniu skonsolidowanym Grupy Famur wyodrębniono działalność zaniechaną. Związana jest on głównie z działalnością spółek grupy na rynku serbskim i indonezyjskim oraz działalność produkcyjną dla rynku budowlanego, a także działalność w obszarze obrotu węglem" - czytamy w raporcie.

"W okresie 9 miesięcy 2019 roku Famur S.A. i jej spółki zależne uzyskały 1 625 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznacza spadek o 5,2% (tj. o 89 mln zł) w stosunku do porównywalnego okresu 2018 r. Charakterystyka działalności grupy kapitałowej emitenta i realizowanych kontraktów może powodować różnice w dynamice sprzedaży w poszczególnych kwartałach, uzależnione od cyklu produkcyjnego zawartych kontraktów długoterminowych. W związku z realizacją zawartych na przełomie 2018 i 2019 r. kontraktów, wartość przychodów ze sprzedaży uległa istotnemu wzrostowi w III kwartale 2019 r. (631 mln zł), w stosunku do średnio-kwartalnej sprzedaży realizowanej okresie I półrocza 2019 r. (497 mln zł)" - czytamy dalej w raporcie.