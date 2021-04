Farma wiatrowa PGE zapewni prąd dla 4 mln rodzin. Jest ważna decyzja URE

Chodzi o decyzję prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE), który przyznał projektowi prawo do pokrycia ujemnego salda (tzw. kontraktu różnicowego), zapewniającego cenę prądu nie wyższą niż 319,6 zł/MWh. Jest to zgodne z rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska oraz ustawą o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

Morska farma wiatrowa Baltica jest dopiero w pierwszej fazie ambitnego programu budowy. Docelowo dwie inwestycje nazwane Baltica 2 i 3, o łącznej mocy do 2,5 GW, będą wytwarzać wystarczającą ilość zielonej energii elektrycznej do zasilenia 4 milionów polskich gospodarstw domowych.

Z zerowej obecnie mocy w morskiej energetyce wiatrowej Polska zobowiązuje się do zainstalowania 5,9 GW do 2030 roku, do 11 GW do 2040 roku, a analizy wskazują na potencjał do 28 GW na polskich wodach do 2050 roku.