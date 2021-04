Ceny mieszkań podbijane przez nowe inwestycje. Tak dużej oferty nie było od pół roku

Nie-dziwne 31 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Nie ma się co dziwić że ceny idą w górę. Drukarki w NBP chodzą jak szalone produkując "pusty" pieniądz razem z PFR, stopy % równe zero , a de-facto już ujemne - które banki ukrywają przez mocno podwyższone w tym roku opłaty dla kont aby tylko utrzymać psychologiczne 0 dla klientów. Do tego rynek czeka kolejny wzrost płacy minimalnej r/r - 7% (2600->2800) i tak co roku wg planu PiS - co dodatkowo mocno napędza inflację - a to przekłada się na rosnącą cenę materiałów budowlanych i robocizny (budowlanka). Dlatego mieszkania mimo iż już bardzo drogie będą tylko rosły - bo podobnie jak złoto przechowują wartość jaka jest ciągle rozmywana na kontach wskutek działania naszych "Światłych" , a ludzie to widzą i chcą ratować swoje ciężko wypracowane oszczędności lokują w tych pewnych instrumentach bo ciężko inaczej bez większego ryzyka typu rynki kapitałowe czy krypto-waluty.