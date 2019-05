Ferrum miało wstępnie 2,95 mln zł straty netto w I kw. 2019 r.

"Na zwiększenie przychodów ze sprzedaży miały wpływ przede wszystkim wyższe przychody ze sprzedaży produktów o około 35 255 tys. zł. Znaczące zwiększenie przychodów ze sprzedaży wynikało ze wzrostu zdolności produkcyjnych, będących efektem uruchomienia w II kwartale 2018 r. nowej linii do produkcji rur spiralnie spawanych. Ponadto konsekwencją zwiększenia wolumenów produkcyjnych jest zysk brutto ze sprzedaży na poziomie około 3 763 tys. zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 2 278 tys. zł. Osiągnięte w I kwartale 2019 r. wyniki sprzedaży są efektem działań rozpoczętych w 2018 roku m. in. uruchomienia nowej linii produkcyjnej oraz oddłużenia emitenta" - czytamy także.