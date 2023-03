Firmy mogą liczyć na tańszy gaz. Jest zapowiedź

pam 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Nie bardzo rozumiem o co chodzi. Kilka lat wstecz płaciliśmy za rosyjski gaz 185 dolarów za 1000 m3, teraz płacimy ok. 550 dolarów za 1000 m3 (przelicznik MWH na m3 to 11-krotność). Czy 550 dolarów za 1000 m3 to tanio?