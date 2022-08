Ceny gazu pobiły rekord. I przekroczyły psychologiczną granicę

Rekordowe ceny gazu. Przebita ważna bariera

Jak podkreśla Stefa Inwestorów, jeszcze w okolicach maja gaz kosztował ok. 90 euro za MWh w holenderskim hubie. Oczywiście, wzrosty cen surowca to skutek wywołanej przez Rosję wojny w Ukrainie i działań Gazpromu. W piątek rosyjska spółka ogłosiła, że gazociąg Nord Stream 1 od 31 sierpnia do 2 września zostanie zamknięty z powodu prac serwisowych przy ostatniej działającej turbinie w tłoczni Portowa. Po ponownym uruchomieniu przesył ma powrócić do poziomu 33 mln m sześc. dziennie, czyli ok. jednej piątej maksymalnej zdolności.