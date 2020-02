Fortum rozpoczęło przegląd aktywów ciepłowniczych m.in. w Polsce

W oparciu o wstępną analizę wydaje się, że aktywa ciepłownicze oraz systemy chłodu sieciowego w wyżej wymienionych lokalizacjach mogłyby się lepiej się rozwijać oraz mieć większy potencjał do podnoszenia swojej wartości w ramach innej struktury własnościowej, dodano.

W 2019 łączna sprzedaż ciepła z tych aktywów była na poziomie 5,1 TWh, a sprzedaż energii elektrycznej na poziomie 1,3 TWh, przy łącznym wyniku EBITDA w wysokości ok. 120 mln euro.

"W Polsce Fortum dostarcza ciepło sieciowe mieszkańcom pięciu miast (Płocka, Częstochowy, Bytomia, Zabrza oraz Wrocławia) poprzez swoje instalacje oraz/lub sieci ciepłownicze. Firma jest również właścicielem dwóch wielopaliwowych elektrociepłowni w Częstochowie i Zabrzu, które zostały oddane do użytku odpowiednio w latach 2010 oraz 2019. W roku 2019 sprzedano 3,3 TWh ciepła oraz 0,6 TWh energii elektrycznej, osiągając wynik EBITDA na poziomie 43 mln euro" - czytamy dalej.

We wszystkich wyżej wymienionych lokalizacjach zatrudnionych jest łącznie 530 osób, w tym połowa w Polsce i druga połowa w krajach bałtyckich.

"Nie ma pewności co do tego, czy w wyniku prowadzonego przeglądu dojdzie do jakichkolwiek transakcji. Jeśli tak się stanie, spółka poinformuje o tym w odpowiednim czasie" - zakończono.