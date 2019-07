Fuzja Orlenu i Lotosu. Koalicja Obywatelska chce zablokować połączenie

Smakosze wysokoprocentowych trunków mogą spać spokojnie. Zapowiedziany przez głównego ekonomistę PO program "monopolom stop" odnosi się do kwestii gospodarczych. Największa partia opozycyjna opowiada się przeciw tworzeniu wielkich firm, które mogłyby ograniczać konkurencję na rynku.

Odnosi się to m.in. do zapowiadanej wielkiej fuzji na rynku paliw w Polsce. Chodzi o Orlen i Lotos, które mają się połączyć. Na początku lipca wniosek o wydanie zgody na fuzję wpłynął do Komisji Europejskiej.