Galerie otwarte, ale klientów ciągle mało. Sklepy Top Secret ze sprzedażą niższą o połowę

Jak informuje Redan, do którego należy marka Top Secret, powierzchnia sklepów w skali roku zmalała, ale tylko o 7 proc. Tym samym trudno tym tłumaczyć całe wyniki. Głównym winowajcą spadku przychodów jest koronawirus.

"Pomimo przywrócenia handlu w galeriach handlowych i uruchomienia niemalże wszystkich sklepów poziomy sprzedaży są dużo niższe w porównaniu z ubiegłym rokiem. Wejścia do sklepów były o połowę niższe, co tylko częściowo zostało skompensowane ich wyższą efektywnością - wyższy wskaźnik paragonów do wejść" - czytamy w komunikacie spółki.