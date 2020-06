Przemysł w Niemczech skurczył się w rok o 25 procent. Tak źle jeszcze nigdy nie było

Ekonomiści ING wskazują, że nie pamiętają, by wcześniej w historii niemiecka gospodarka miała równie zły miesiąc. Tłumaczą to oczywiście zamrożeniem biznesu związanym z epidemią koronawirusa.

- Produkcja gwałtownie spadła we wszystkich sektorach, ale wyróżnia się miesięczny spadek o ponad 70 proc. w przemyśle motoryzacyjnym. Nawet stosunkowo najsilniejsze budownictwo skurczyło się w kwietniu o 4,1 proc. w porównaniu z marcem - zauważa Carsten Brzeski, ekonomista ING.

Niemieckie władze zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji podejmują kolejne działania mające stymulować gospodarkę do wzrostu. Rząd Angeli Merkel ogłosił w ostatnich dniach kolejny pakiet antykryzysowy , w ramach którego na ratowanie gospodarki pójdzie dodatkowe 130 mld euro.

Rząd chce od lipca do końca roku ulżyć podatnikom i przedsiębiorcom. Planowane jest obniżenie VAT z 19 do 16 proc. i z 7 do 5 proc. na żywność i inne towary pierwszej potrzeby.