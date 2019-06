GE Power wykonawcą modernizacji turbozespołu TG1 w elektrociepłowni PKN Orlen

Modernizacja turbozespołu TG1 w zakładowej elektrociepłowni umożliwi 10% wzrostu jej sprawności w zakresie wytwarzania energii elektrycznej w skojarzeniu z ciepłem. Przyczyni się także do optymalizacji kosztów dzięki wydłużeniu cykli pracy pomiędzy remontami. Podwyższy to również ciągłość i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i cieplnej dla zakładu produkcyjnego w Płocku oraz działających na jego terenie firm. Odbiorcą wytwarzanego ciepła będzie również miasto, podano także.

Projekt modernizacji turbozespołu nr 1 obejmuje demontaż istniejącej maszyny i budowę w jej miejsce w formule "pod klucz" nowej o zwiększonej mocy z obecnych 55 do 65 MWe, wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Przewidziane jest także zawarcie wieloletniej umowy serwisowej. Demontaż rozpoczęła już płocka firma CKTiS, natomiast za budowę i serwis odpowiedzialna będzie spółka GE Power.

"Nowy turbozespół w Płocku przystosowany będzie do produkcji pary technologicznej oraz produkcji energii elektrycznej w kogeneracji. Co istotne, turbina parowa wyprodukowana zostanie w zakładzie GE w Elblągu, natomiast generator w naszej fabryce we Wrocławiu" - powiedział prezes GE Power Sławomir Żygowski, również cytowany w komunikacie.