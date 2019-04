Generali RE nabyło biurowiec Piękna 2.0 w Warszawie

"Transakcja jest elementem konsekwentnej realizacji strategii Generali Real Estate, która koncentruje się na głównych miastach europejskich oraz inwestycjach w najwyższej jakości biura oraz obiekty handlowe, zlokalizowane również przy ulicach handlowych. Zakup Pięknej 2.0 podkreśla też szczególną rolę regionu Europy Środkowo - Wschodniej, gdzie Generali Real Estate zarządza obecnie portfelem o wartości ok. 1 mld euro" - czytamy w komunikacie.

Piękna 2.0 to 8-kondygnacyjny budynek oferujący ok. 15,8 tys. m2 wysokiej jakości powierzchni biurowej oraz punkty handlowe na parterze obiektu. Wybudowana we wczesnych latach 2000., Piękna 2.0 przeszła niedawno gruntowną modernizację, a jej głównym najemcą jest Komisja Nadzoru Finansowego. Obiekt położony jest w samym centrum Warszawy przy ulicy Pięknej, obok Placu Konstytucji.