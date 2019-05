GetBack podał wyniki. Nawet przychody były ujemne

I te nie są pocieszające dla pechowych właścicieli obligacji spółki. W krótkich słowach, to obraz nędzy i rozpaczy. Strata netto wyniosła 1 554,9 mln zł, w porównaniu do straty 1 303,8 mln zł rok wcześniej. Kapitały własne są ujemne i wynoszą -2,2 mld zł. Właściwie bankrut, który bez umorzenia długu sobie na pewno nie poradzi.

Na olbrzymią stratę składa się 730 mln zł ujemnych przychodów i 189 mln zł kosztów operacyjnych w 2018 roku, a do tego jeszcze 259 mln zł tzw. pozostałych kosztów operacyjnych. Strata na samej działalności operacyjnej to już 1,2 mld zł. A przecież są jeszcze koszty finansowe, które wyniosły 401 mln zł.

Skąd te ujemne przychody? Właśnie głównie z wyceny posiadanych wierzytelności. GetBack przecenił je w swoich księgach o 705 mln zł. Wierzytelności zwindykowane w ubiegłym roku dały ujemne przychody 11 mln zł, czyli choć spółka odzyskała pieniądze od dłużników, to mniejsze, niż zapłaciła za wierzytelność. Do tego straty poniosły jednostki stowarzyszone, czyli takie, gdzie GetBack nie ma kontroli, co odjęło 69 mln zł od przychodów.

Od norweskiego Hoist Finance AB ze sprzedaży wierzytelności dostała 359 mln zł. To pozwoliło na przeprowadzenie cięć zatrudnienia o 48 proc. od marca 2018 do stycznia 2019. Koszty wynagrodzeń to obecnie 3,9 mln zł miesięcznie w porównaniu do 7 mln zł rok wcześniej. Koszty usług obcych spadły do 8,4 mln zł miesięcznie. Spółka odzyskała w ten sposób możliwości operacyjne.