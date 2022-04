Getin Noble Bank komentuje raport. Wierzy w nowy plan naprawy

Getin Noble Bank kontrolowany przez polskiego milionera Leszka Czarneckiego w piątek przeżył giełdowe załamanie . Notowania banku spadły o prawie 40 proc. To reakcja na najnowszy wieści płynące z banku.

Zawiązał dużą sumę pieniędzy (rezerwy) na kredyty frankowe , co spowodowało stratę za 2021 rok rzędu 1 mld zł . Dodatkowo bank przekazał informację, że pewne wskaźniki kapitałowe spadły poniżej minimów ustalonych przez regulatora i w związku z tym jest zagrożenie dla dalszej działalności.

Getin Noble Bank uspokaja

"Istotnym czynnikiem, który również wpłynął na wskaźniki kapitałowe banku, było dotworzenie w ciężar czwartego kwartału 2021 roku rezerwy na ryzyko prawne portfela kredytów indeksowanych do CHF w wysokości 882 mln zł " - wskazuje GNB.

Aktualny poziom rezerw jest w ocenie zarządu banku adekwatny do identyfikowanego obecnie w tym portfelu ryzyka. Bank prowadzi również prace nad rozwiązaniem pozwalającym zabezpieczyć ryzyko prawne tego portfela i zmniejszyć negatywny wpływ kosztów tworzonych rezerw.

"Zarząd banku złożył w Komisji Nadzoru Finansowego nowy plan naprawy na lata 2022-2027, który zawiera pakiet kompleksowych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych banku. Oprócz wyzwań natury kapitałowej oraz kwestii ryzyka prawnego portfela kredytów indeksowanych do CHF przedstawia on m.in. szczegóły wykorzystania szans związanych z funkcjonowaniem w środowisku podwyższonych stóp procentowych, oraz cyfryzacją usług bankowych" - czytamy w oświadczeniu.