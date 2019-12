Giełda zawiesiła notowania dwóch spółek. Indykpol i Ergis z przymusowym wykupem akcji

"Zlecenia maklerskie na akcje spółki Indykpol S.A. , przekazane na giełdę, a nie zrealizowane do dnia 12 grudnia 2019 r (włącznie) tracą ważność i począwszy od 13 grudnia 2019 r. zlecenia maklerskie na akcje spółki nie będą przyjmowane" - czytamy w komunikacie giełdy.

Podobną informację przekazały władze giełdy w stosunku do akcji innej dużej spółki - Ergis. W obu przypadkach ma to związek ze specjalną procedurą przymusowego wykupu akcji. Drobni inwestorzy, posiadający udziały, będą zmuszeni do ich sprzedaży głównym właścicielom.