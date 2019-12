Akcje PKN Orlen poleciały w dół. Mocno zyskuje Energa

Przeliczając to na pieniądze, wychodzi na to, że wartość rynkowa całej spółki PKN Orlen spadła o blisko 3,5 mld zł. Taka kwota w chwilę zniknęła z kont maklerskich posiadaczy akcji.

Z czego wynika całe zamieszanie? Kojarzący się przede wszystkim z paliwami koncern naftowy wchodzi mocniej w energetykę. PKN Orlen poinformował, że chciałby kupić energetyczną spółkę Energa . Ogłosił wezwanie do sprzedaży akcji po 7 zł.

Po co Orlenowi energetyczna spółka? M.in. umocniłby się na rynku producentów energii, a już dziś jest czwartą co do wielkości firmą w tej branży w Polsce.