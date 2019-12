Polnord szuka inwestorów i walczy o przetrwanie. Biznes od dawna przynosi straty, a akcje spadają

Polnord to jedna z największych firm na rynku budowlanym i deweloperskim w Polsce. Jak sama się chwali, jest właścicielem największego spośród polskich deweloperów banku ziemi, co pozwala na powstanie blisko miliona metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej i użytkowej.

Wiele wskazuje na to, że Polnord może nie być w stanie szybko spłacić całego zadłużenia przypadającego na koniec roku. Pozwolić na to miały pieniądze z emisji nowych obligacji, które firma chciała sprzedać jeszcze w listopadzie. Okazało się jednak, że nie ma chętnych nawet na połowę z papierów wartych 150 mln zł .

Mimo kilkukrotnego wydłużania terminu na zgłaszanie się inwestorów, oferta zakończyła się fiaskiem. Nie doszło więc do emisji obligacji.

Pojawia się więc pytanie, skąd Polnord znajdzie prawie 140 mln zł na spłatę zadłużenia? W przypadku niespłacenia wierzycieli będzie można mówić o niewypłacalności, a w tego typu sytuacjach w przeszłości dla wielu firm był to początek końca.

- To walka o być albo nie być dla spółki - komentuje sytuację Michał Sadrak, analityk serwisu obligacje.pl. - Spółka przetrwała poprzedni kryzys w mieszkaniówce. Byłby to ewenement, gdyby wyłożyła się przy obecnej hossie na rynku.

Ekspert ma duże obawy co do możliwości spłaty całego zadłużenia przypadającego na grudzień, ale też nie przekreśla Polnordu. Wskazuje, że nie jest to przypadek Ganta, który kilka lat temu upadł, a też najpierw miał problemy ze spłatą obligacji. Podkreśla, że fundamenty Polnordu są mocne i wierzy, że spółka może się porozumieć z wierzycielami.