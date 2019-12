Polnord ma kłopoty. Za mało chętnych na obligacje i akcje na dnie

W trakcie jest jeszcze emisja nowych akcji, również za 150 mln zł. Teoretycznie inwestycją w dewelopera zainteresowany jest producent elementów prefabrykowanych Pekabex. Tyle że cena nowych akcji to 2 zł, a notowania giełdowe zeszły w poniedziałek właśnie do tej wartości, tracąc ponad 5 proc. Cena giełdowa, bliska cenie nominalnej akcji pokazuje, że inwestorzy przychylają się już do wariantu negatywnego z upadłością włącznie.