Mieszkania deweloperskie. "Ceny gruntów są nierealnie wysokie"

Szef jednej z największych firm deweloperskich w Polsce uważa, że to dobre zjawisko, bo wzrosty cen, zwłaszcza na początku roku, były bardzo mocne i kontynuacja tego z punktu widzenia reguł rynkowych byłaby niepokojąca.

Przypomina, że w pierwszym półroczu sprzedaż największych deweloperów "nieco spadła w stosunku do 2018, nie mówiąc o 2017". Podkreśla jednak, że cały czas jest bardzo silny popyt. "Rynek się do tych cen przyzwyczaił".

- Ustabilizowały się koszty budowy. To pozwala mówić, że rynek da szansę uzyskiwać satysfakcjonujące marże bez konieczności podniesienia cen. My jako branża traktujemy to jako rynek zdrowy - ocenia Szanajca. Zauważa jednocześnie duży problem w innym miejscu.