Popularny polski producent butów marki CCC ma problemy na giełdzie. W poniedziałek po południu akcje spółki były na minusie blisko 6 proc . To jeden z najgorszych wyników na całym warszawskim parkiecie.

Tylko w ciągu ostatnich kilku godzin wycena całego biznesu CCC spadła o ponad 200 mln zł , a warto zauważyć, że to już piąta sesja giełdowa z rzędu, gdy notowania spółki lecą w dół. W ten sposób pogłębiają spadki zapoczątkowane w połowie stycznia. Wtedy jedna akcja CCC kosztowała około 100 zł. Teraz to niewiele ponad 60 zł.

Efektem wycofywania pieniędzy z akcji CCC jest spadek ich wartości do najniższego poziomu od listopada 2020 roku. W międzyczasie sięgały nawet 130 zł za sztukę, co oznacza, że w kilka miesięcy połowa kapitalizacji firmy wyparowała. Spadła do około 3,4 mld zł.