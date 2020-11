Gigant e-commerce pochwalił się wynikami. Tyle średnio wydajemy na Allegro

W trzecim kwartale wartość sprzedanych produktów na platformie grupy Allegro wyniosła 8,25 mld zł, co oznacza wzrost o 49 proc. rok do roku. Również o prawie 50 proc. wzrosły przychody Allegro, które wyniosły 928,7 mln zł.

"W trzecim kwartale 2020 roku Allegro poprawiło kluczowe wyniki operacyjne i finansowe. Chociaż ogłaszamy te wyniki z satysfakcją, mamy świadomość, że wszyscy odczuwamy trudną sytuację gospodarczą i społeczną, wywołaną przez Covid-19 w Polsce i na świecie. W tych warunkach zdołaliśmy przyciągnąć na naszą platformę 300 tys. nowych klientów, co z kolei pozwoliło sprzedającym zwiększyć wartość sprzedaży o 48,7 proc. rok do roku, do ponad 8,25 mld zł" - powiedział prezes Allegro Francois Nuyts.