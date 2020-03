Global Cosmed miał 3,35 mln zł zysku netto, 8,6 mln zł zysku EBIT w 2019 r.

"Osiągnięty zysk netto w całym 2019 r. stanowi poprawę o prawie 10 mln zł w porównaniu do 2018 r., co umożliwiło także zmniejszenie zadłużenia wobec instytucji finansowych i zobowiązań handlowych o 18 mln zł. Poprawa wyników finansowych w 2019 r. była spowodowana wzrostem przychodów o 3% r/r, ścisłą dyscypliną kosztową oraz stabilizacją na rynku surowców. Zgodnie z ogłoszoną prognozą finansową, zarząd oczekuje EBITDA 22 mln zł w 2020 r., w porównaniu do wypracowanej EBITDA 19,4 mln w 2019 r. i 10,2 mln w 2018 r." - czytamy w komunikacie.