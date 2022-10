Oto jak inwestorzy zareagują na nowy pomysł PiS. "To wywalenie stabilności w kosmos"

PiS szybko wycofuje się z pomysłu "supernadzoru w spółkach", czyli pomysłu powołania rady ds. bezpieczeństwa strategicznego. Jak podkreśla w komentarzu dla money.pl ekonomista i analityk rynków finansowych Marek Zuber nie znaczy to, że pomysł w tej lub innej formie nie wróci. W jego opinii to właśnie tego typu inicjatywy "wywalają stabilność polskiej gospodarki w kosmos" i sprawiają, że Giełda Papierów Wartościowych należy do najgorszych rynków akcji na świecie.