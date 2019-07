GPW uruchomiła program GPW Growth dla małych i średnich firm

Organizatorem jest GPW we współpracy z partnerami, m.in: Polskim Funduszem Rozwoju, EY Academy of Business, Inicjatywą Firm Rodzinnych, Dialog - Klubem Dyrektorów Finansowych oraz patronami programu - Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii i CFA Society Poland, podano.

"Pozyskanie kapitału to prawdziwa rewolucja dla każdego przedsiębiorstwa. W każdej firmie potrzebne są kompetencje w budowaniu wartości. Program GPW Growth dostarczy uczestnikom wiedzy, umiejętności oraz sieci kontaktów biznesowych, które będą pomocne w pozyskiwaniu kapitału oraz zarządzaniu nakierowanym na tworzenie wartości dla inwestorów. Dla nas jest to kluczowa inicjatywa w ramach strategii #GPW2022" - powiedział prezes GPW Marek Dietl, cytowany w komunikacie.

GPW Growth dostarczy wiedzy z zakresu praktycznych elementów funkcjonowania spółek. W jego ramach we wrześniu 2019 r. wystartuje Akademia GPW Growth. Uczestnicy Akademii będą mogli wymienić doświadczenia z zarządzania z uznanymi ekspertami biznesowymi, skorzystać z ich wiedzy, a wypracowane rozwiązania wprowadzić w swoich firmach. Akademia GPW Growth potrwa do czerwca 2020 r., a uczestnicy szkolenia otrzymają na jego zakończenie certyfikat "Ready for Growth".